البيضاء .. إصابة 12 شخصا في حريق بدرب الفقراء

علم من مصدر أمني، أن 12 شخصا من أسرة واحدة، أصيبوا بجروج، 8 منهم حالتهم خطيرة، جراء حريق شب صباح اليوم الإثنين، بأحد المنازل بدرب الفقراء بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء.

وأوضح المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنوا من السيطرة على الحريق ومحاصرته حتى لا يمتد للمنازل المجاورة، وإخراج الضحايا من المنزل المحترق. وحسب المصدر ذاته، نقلا عن عائلة الضحايا، فإن “أحد أفرادها وهو يعاني من مرض الربو، ترك شمعة مشتعلة، قبل خلوده للنوم، في وقت متأخر من ليلة أمس وهو ما تسبب في اندلاع الحريق”، مؤكدا أن دراجة نارية كانت مركونة في فناء البيت ساهمت في تصاعد ألسنة اللهب واحتراق إحدى الغرف بالكامل وتصاعد موجة الدخان.

وأضاف أن افتقار البيت لوسائل التهوية اللازمة، وتزامن اندلاع الحريق مع خلود الضحايا للنوم، صعب من عملية التدخل، مشيرا إلى أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أصيب أربعة آخرون بجروح خفيفة وباختناق حاد جراء تراكم الدخان في كافة غرف المنزل.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم استخدام شاحنتين صهريجيتين تابعتين للوقاية المدنية في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه مخافة امتداده للمنازل المجاورة. وتم نقل جميع الضحايا على متن ثلاث سيارات إسعاف إلى مستشفى “بوافي” لتلقي العلاجات الضرورية.