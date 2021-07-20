حوادث
8 سنوات لمحدثي عاهة مستديمة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين، القاضي بإدانتهما ب4 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما وبأدائهما تضامنا في ما بينهما تعويضا ماليا للمطالب بالحق المدني قدره 100 ألف درهم، ومؤاخذتهما من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤديين إلى عاهةأكمل القراءة »
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