حوادث
الطمع يوقع بأشخاص في فخ النصب
توصلت المصالح الأمنية، بكل من مدن الحاجب وأزرو وبوفكران والحاج قدور ضواحي مكناس، خلال الأسابيع القليلة الماضية بالعديد من الشكايات، من قبل مواطنين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، تفيد تعرضهم للسرقة عن طريق النصب والاحتيال من قبل خمسة أشخاص مجهولين، يدعون أنهم من الجالية المقيمة بالخارج. وأفادت مصادر عليمة، أن المشتبهأكمل القراءة »
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