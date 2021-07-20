fbpx
حوادث

الحبس لجباس متهم بسرقة هاتف

منذ 4 دقائق
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة جباس والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأوقفت الضابطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة متهما وعرضته على المشتكية، التي صرحتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى