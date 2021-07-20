حوادث
الحبس لجباس متهم بسرقة هاتف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة جباس والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وأوقفت الضابطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة متهما وعرضته على المشتكية، التي صرحتأكمل القراءة »
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