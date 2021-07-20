حوادث
إغاثة 344 مهاجرا سريا بالسواحل الشمالية
علم لدى البحرية الملكية المغربية، أن وحداتها العاملة بمضيق جبل طارق، قدمت المساعدة، خلال فترة ممتدة على مدى خمسة أيام، لـ 344 مرشحا للهجرة السرية يتحدرون من جنوب الصحراء، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، يحاولون عبور المضيق خلسة في اتجاه الجنوب الإسباني انطلاقا من السواحل الشمالية. وأفاد المصدر، أنأكمل القراءة »
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