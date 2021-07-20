الرياضة
الاتحاد الدولي يحذر جامعة الشطرنج
حذر باتريك فان هولانت، رئيس الجمعية الدولية للشطرنج الفرنكفوني، مسؤولي الجامعة الملكية المغربية للعبة، من عدم التعامل مع بشار القواتلي، نائب رئيس الاتحاد، المعين لتدبير اللعبة بالمغرب، بسبب المشاكل التي نهانيها الجامعة. وأضاف هولانت أن عدم قبول أعضاء جامعة الشطرنج تعيين الاتحاد الدولي للقواتلي منسقا لتدبير الشطرنج المغربي، لا علاقةأكمل القراءة »
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