خاص
الأضحية … ارتفاع صاروخي للأسعار
مواطنون تائهون بين الأسواق يواجهون مصيرا مجهولا بسبب تعنت الكسابة وابتزاز “الشناقة” «المليح كاين والسوق طالع فوق القياس”، “الكسابة والشناقة لعبوا علينا لعشرة واخا عام فلاحي زوين”، “الغنم زوينة وقليلة داكشي علاش الثمن قاصح»،… من بين العبارات المتداولة على ألسن المواطنين وعدد من بائعي الغنم لهذا العام، في ظل تبادل الاتهاماتأكمل القراءة »
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