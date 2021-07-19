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الصباح السياسي

أعطاب صناعة القوانين

منذ دقيقتين
حصيلة تشريعية أضعفها غياب تعاون الحكومة وخفوت المهام الاستطلاعية وافتقار البرلمان إلى الأطر لم يعد خافيا على أحد أن فصل السلط وتعاونها كما هو منصوص عليه دستوريا، لا يحترم بالمغرب لوجود عدم تكافؤ الفرص بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ذلك أن للحكومة جيشا من الموظفين والخبراء المختصين في صناعة القرار الوزاريأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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