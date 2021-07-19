الصباح السياسي
أعطاب صناعة القوانين
حصيلة تشريعية أضعفها غياب تعاون الحكومة وخفوت المهام الاستطلاعية وافتقار البرلمان إلى الأطر لم يعد خافيا على أحد أن فصل السلط وتعاونها كما هو منصوص عليه دستوريا، لا يحترم بالمغرب لوجود عدم تكافؤ الفرص بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ذلك أن للحكومة جيشا من الموظفين والخبراء المختصين في صناعة القرار الوزاريأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا