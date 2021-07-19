حوادث
قتلى وجرحى في حادث بالجديدة
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على التو وأصيب 14 عاملا بجروح خفيفة في حادث تصادم سيارتين وقع عند النقطة الكيلومترية بدوار الطواهرة التابع للجماعة الترابية أولاد احسين بين سيدي إسماعيل ومدارة مصور راسو. وفي التفاصيل أشعر درك المركز الترابي بالجديدة بوقوع الحادثة المفجعة على الساعة السادسة والنصف من صباح أمس (الأحد).أكمل القراءة »
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