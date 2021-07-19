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الركراكي يعيد خير والتسولي إلى السينما
صور الجزء الأول من “العودة إلى تيفلت” في انتظار استكمال الباقي بعد عيد الأضحى علمت “الصباح” أن الممثل والمخرج فريد الركراكي، انتهى من تصوير الجزء الأول من مشاهد فيلم سينمائي جديدة يحمل عنوان “العودة إلى تيفلت”، في انتظار تصوير الجزء الثاني مباشرة بعد عيد الأضحى. وقالت المصادر إن الفيلم الجديد،أكمل القراءة »
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