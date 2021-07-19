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الرياضة

أزمة بين الحسنية ونجمه مرسلي

منذ دقيقتين
كشفت مصادر مطلعة، أن أزمة اللاعب سعد مرسلي مع فريقه حسنية أكادير شجعت أندية على فتح مفاوضات مع وكيل أعماله. وأوضحت المصادر نفسها أن مرسلي لم يحصل على مستحقاته منذ مدة، بسبب رفض تجديد عقده، كما تم تهميشه في بعض المباريات الأخيرة، بعدما كان من نجوم الفريق، رغم صغر سنه،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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