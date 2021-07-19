الرياضة
الجيش يعود إلى إفريقيا
ضمن مشاركته في إحدى المسابقات القارية بفوزه على الحسنية ضمن الجيش الملكي مشاركته في إحدى المنافسات القارية، بعد فوزه على حسنية أكادير بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، لحساب الجولة 28 من البطولة الوطنية، وحسمه الرتبة الثالثة برصيد 50 نقطة. وأكد الفريق العسكري عودته إلى الساحة القاريةأكمل القراءة »
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