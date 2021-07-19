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الرياضة

جماهير تطوان ترفع “ارحل” في وجه الرئيس

منذ 4 دقائق
«سيمبري بالوما» يعتبر رحيل المكتب المسير حتميا في ظل الأوضاع الحالية رفعت جماهير تطوان الغاضبة من المكتب المسير «ارحل»، في وجه رضوان غازي، رئيس الفريق، بسبب تردي النتائج، وسوء التدبير. واعتبر الجمهور إقالة جمال الدريدب، وتعويضه بالإسباني كوسانو كانطوس أنطونيو في هذا التوقيت، النقطة التي أفاضت الكأس، وأكدت بالملموس أنأكمل القراءة »


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