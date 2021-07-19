الصباح السياسي
فاقد الشيء لا يعطيه
لزرق قال إن تشرذم الأغلبية تطلب تدخل المعارضة لضمان حصيلة تشريعية متوسطة اعتبر رشيد لزرق ،أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل (القنيطرة)، أن الحصيلة التشريعية السنوية والمتعلقة بالولاية التشريعية للحكومة الحالية كانت عادية جدا، ولم تكن في مستوى المرحلة السياسية الموصوفة بأنها استثنائية تأسيسية تروم وضع قطار المغرب على سكةأكمل القراءة »
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