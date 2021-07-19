الرياضة
لقجع يستعرض مشروع مليار دولار
موتسيبي قال إن تقرير الافتحاص الجديد إيجابي وأكد اعتماد السوبر الإفريقي بشكل رسمي استعرض فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مشروع تطوير البنيات التحتية الرياضية بإفريقيا، أمام أعضاء المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية، خلال اجتماع عقدته، أول أمس (السبت) بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم. واستعرض لقجع أمام أنظارأكمل القراءة »
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