الرياضة
آسفي “يقهر” الرجاء
الفريق العبدي خسر هدافه بنيشو ولعب 43 دقيقة بعشرة لاعبين فرض أولمبيك آسفي التعادل على ضيفه الرجاء الرياضي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر أول أمس (السبت)، ضمن الدورة 28 لبطولة القسم الأول. وخاض الفريق العبدي أكثر من 43 دقيقة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الأوسط كريم بونكاتأكمل القراءة »
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