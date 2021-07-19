حوادث
سقوط قطاع طرق روعوا الرباط
هاجموا أشخاصا بالمدينة العتيقة للعاصمة ونقل ضحايا للمستشفى أحالت الشرطة القضائية بمنطقة أمن المحيط بالرباط، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، زعيم عصابة رفقة شريكه بتهم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، وتكوين عصابة إجرامية من أجل السرقة بالطرقات العموميةأكمل القراءة »
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