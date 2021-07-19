حوادث
اعتقال خادمة سرقت مجوهرات طبيب
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بوضع خادمة متزوجة وأم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 29 سنة تعمل مربية بإحدى مؤسسات التعليم الأولي بمركز مولاي عبد الله، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وعلمت «الصباح « من مصادرها، أنه جرى إيقاف المتهمةأكمل القراءة »
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