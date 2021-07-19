الصباح الفني
باسو و”بلوغ القمة”
وجه الفكاهي محمد باسو رسالة إلى متابعيه على صفحته الرسمية على “إنستغرام”, شدد فيها على أهمية الاعتراف بجميل الأشخاص الذين مدوا المساعدة لغيرهم بهدف الوصول إلى القمة وعدم نسيان دعمهم ومساندتهم. وكتب باسو في رسالته على “إنستغرام” قائلا “إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من ساعدك في الصعودأكمل القراءة »
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