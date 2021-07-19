الرياضة
المحكمة ترفض دعوى الكروج ضد أحيزون
ابتدائية الرباط زكت نتائج الجمع العام لجامعة ألعاب القوى قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم قبول الدعوى القضائية، التي رفعها البطل العالمي والأولمبي السابق هشام الكروج، للمطالبة بعدم شرعية الجمع العام، الذي انتخب فيه عبد السلام أحيزون رئيسا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. وعلمت “الصباح”، أن الكروج رفقة بعض مسؤولي وأنديةأكمل القراءة »
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