الصباح الفني
العزوزي: “الكابران ستيتو” ينتظر الدعم
أين وصل مشروع العمل المسرحي للفنان العزوزي حول التجنيد الإجباري؟ مازال مشروع العمل المسرحي حول “التجنيد الإجباري”، الذي ربما سيتم تغيير اسمه إلى “الكابران ستيتو” في انتظار الحصول على الدعم من قبل عدة جهات سبق أن راسلتها وأبدت ترحيبها بفكرته، كما وعدت بتقديم المساعدة، لكن تفشي وباء كورونا أدى إلىأكمل القراءة »
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