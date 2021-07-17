الأولى
منح مالية للمؤثرين على “فيسبوك”
التطبيق الأشهر في العالم سيفتح الباب أمام رائدات “روتيني اليومي” و”التافهين” تدرس إدارة “فيسبوك”، التطبيق الأشهر بالعالم والمغرب أيضا، سبل مكافأة المؤثرين وصناع المحتوى على المنصة الأشهر عالميا، على خطوة موقع “يوتيوب” الذي يقدم مكافآت مالية لصناع المحتوى، وهو ما سيتيح فرص عمل للكثير من المغاربة، النشيطين على مواقع التواصلأكمل القراءة »
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