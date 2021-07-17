الرياضة
رسالة رياضية: شطط الكرة
توقيف طارق أستاتي، لاعب اتحاد طنجة، ثماني مباريات، يحمل عدة مفارقات، لنتأمل: أولا، جاء في بلاغ الجامعة أنها استندت إلى تقرير الحكم والمندوب، لكن هناك مؤاخذة كبيرة، هي أن الحكم لم يطرد اللاعب، وسمح له بإتمام المباراة، ولم يوجه له حتى إنذارا، وهذا يعني إما أن الحكم نور الدين الجعفري،أكمل القراءة »
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