ملف الصباح
“قرون” الفيروس ستنطحنا جميعا
انتكاسة الموسم الماضي تتربص بالمغاربة أصبح خطر فيروس كورونا داهما، ووصلنا مرحلة تستوجب تدخل السلطات العمومية والصحية، لوضع حد لـ “سيبة” الاختلاط في الشوارع والأسواق، والامتناع عن وضع الكمامة، والاعتقاد أن زمن الفيروس ولى، وأن الإصابة بالفيروس أصبحت أمرا نادرا، خاصة بعد انطفاء شعلة الترويج لأخبار الفيروس في الإعلام ومواقعأكمل القراءة »
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