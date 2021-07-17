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حوادث

الحبس لسارق هواتف بالحاجب

منذ 5 دقائق
قضت غرفت الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بمؤاخذة متهم عشريني بارتكابه جناية السرقات الموصوفة بالعنف والتهديد به وجنحة الضرب والجرح، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع  المبلغ المحجوز لمن له الحق فيه. وجاء اتخاذ القرار، بناء على محضر البحث التمهيدي المنجز من قبلأكمل القراءة »


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