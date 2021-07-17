حوادث
التحقيق في وفاة خادمة بيوت بتاونات
أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، بتشريح جثة امرأة عمرها 66 سنة، عثر عليها طافية على سطح حقينة سد الوحدة بالمقطع المائي القريب من مركز جماعة الورتزاغ بدائرة غفساي بتاونات، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس ودفنها بمقبرة بمسقط رأسها. وعاين مارة الجثة طافية فوق الماء قبل إخبار السلطاتأكمل القراءة »
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