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النقض ينتصر لقانون النشر
صحح أخطاء قضاة بالبيضاء ضمنها دوس على مساطر للحكم بتعويضات سمينة بتت محكمة النقض، أول أمس (الأربعاء)، في الطعن المرفوع من قبل دفاع “الصباح”، نقض قرارا استئنافيا قضى بتعويضات بلغت 35 مليونا، رغم صحة الخبر المنشور في شتنبر 2013، والذي كان موضوعه استماع الوكيل العام للملك لقاضية، إثر احتجاجات ضدهاأكمل القراءة »
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