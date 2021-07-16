حوادث
ضبط متزوجة في حضن عشيقها
تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي بالشماعية، أول أمس (الأربعاء)، من ضبط امرأة متزوجة في حضن عشيقها المتزوج بأحد المحلات التجارية وسط المدينة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن مصلحة الدرك الملكي توصلت بمعلومات تفيد وجود الشخصين المشتبه فيهما في وضعية مخلة بالحياء داخل المحل، وهو ما فرض تحركا مستعجلا بهدفأكمل القراءة »
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