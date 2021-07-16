حوادث
وفاة طفلة بتاونات بلسعة عقرب
توفيت طفلة عمرها 6 سنوات، في الساعات الأولى، من صباح الثلاثاء الماضي، بعد ساعات قليلة قضتها تحت العناية الطبية المركزة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاونات، الذي نقلت إليه بعدما لسعتها عقرب قرب منزل والدها بدوار أولاد عبد السلام، بجماعة بوعروس بدائرة تيسة بتاونات. ونقلت الضحية “س. ل” فجرا من طرف والدهاأكمل القراءة »
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