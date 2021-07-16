حوادث
سقوط مروجي “قرقوبي” بأزمور
أحالت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، الثلاثاء الماضي، على وكيل الملك بابتدائية المدينة، مروجين للأقراص المهلوسة. وعلمت «الصباح» أن العناصر الأمنية نجحت في إيقاف المروجين وسط أزمور، بعد ورود هويتهما في عدد من المساطر المرجعية، وأضافت المصادر أن الأمنيين تمكنوا بداية من إيقاف المروج الأولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا