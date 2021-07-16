الرياضة
موتسيبي في امتحان “السوبر”
يفتح ملفه اليوم بالمعمورة برعاية إنفانتينو ويلعب ورقة المال لإقناع المصوتين سيكون باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، أمام امتحان جديد، عندما يفتح ملف «السوبر الإفريقي» خلال اجتماع المكتب التنفيذي، اليوم (الجمعة)، بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضاحية سلا. ويناقش موتسيبي مع أعضاء المكتب التنفيذي مقترح «السوبرأكمل القراءة »
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