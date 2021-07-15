تفقد عدد من البرامج الرياضية الموجهة للشباب بإقليم أزيلال

قام محمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال، بمعية نزهة بدوان رئيسة الجامعة الملكية للرياضة للجميع ، مساء أمس (الأربعاء)، بزيارة تفقدية لمجموعة من الورشات والبرامج الرياضية بالإقليم التي تستهدف خصوصا الشباب.

وخلال هذه الزيارة التي تم خلالها الوقوف على التقدم الحاصل بعدد من الورشات الرياضية على صعيد الإقليم والتي تبلورت بفضل مجهودات المديرية الإقليمية للشباب والرياضة والمدارس الرياضية ودعم عمالة الإقليم، تم تتويج مجموعة من الجمعيات والفعاليات المحلية.

وفي كلمات بالمناسبة أجمعت الفعاليات الحاضرة على أهمية تعزيز وتطوير مثل هذه البرامج التي تستهدف الشباب بهدف حفزهم على النجاح والتفوق الرياضي وخلق الظروف المواتية لصناعة أبطال المستقبل في عدد من الرياضات.

وقدم المدير الإقليمي للشباب مجموعة من الشروحات والمعطيات حول واقع وآفاق الرياضة بالإقليم، والطاقات الشابة في عدد من الرياضات التي يتوفر عليها والتي تمكن العديد منها من الانخراط في المنظومة الرسمية للرياضة الوطنية.