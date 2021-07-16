اذاعة وتلفزيون
“تقشيرة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة “الأولى” اليوم (الجمعة)، على موعد مع أحداث شريط تلفزيوني يحمل عنوان “تقشيرة”، من بطولة الممثلة دنيا بوطازوت وربيع القاطي. يعالج الفيلم موضوع الغيرة بين الأزواج والمشاكل التي تترتب عن ذلك، إذ أن أحداث الفيلم تتركز حول ردود أفعال سناء، تجسد دورها بوطازوت، التي استبدت بها الغيرة علىأكمل القراءة »
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