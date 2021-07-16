خاص
القطب التكنولوجي… رافعة التنافسية
تعزيز قدرات التكوين والبحث العلمي وجعلها في خدمة النسيج الصناعي والخدماتي يعد القطب التكنولوجي لوجدة رافعة واعدة للتنمية الصناعية المندمجة، التي عززت موقع الجهة الشرقية التي لا تزال تتطلع إلى مشاريع ومؤهلات صناعية تروم تقوية تنافسيتها الاقتصادية. ووضع الملك محمد السادس، الشطر الأول من مركز ترحيل الخدمات “وجدة شور”، فيأكمل القراءة »
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