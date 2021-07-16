خاص
“زوج بغال”… نقطة حدودية تنتظر الفرج
مشاريع متوقفة وآمال الانتعاش تراود أصحابها مع السياح المغاربة على الطريق المؤدية من وجدة إلى مركز “زوج بغال” الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر،وعلى امتداد حوالي سبعة كيلومترات في طريق سريع،تصطف منشآت جديدة على ثقافة المنطقة وأعطتها بهاء خاصا ،تتجلى في المقاهي والمطاعم والمسابح التي صممت في شكل منتجعات جميلة تجذبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا