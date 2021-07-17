الرياضة
وفد الوزارة إلى طوكيو يغضب الجامعات
طالبت بدعم رياضييها بأطر تقنية وطبية لتحقيق إنجاز رياضي عوض بعث مسؤولين إداريين أثارت بعثة وزارة الثقافة والشباب والرياضة المتوجهة إلى طوكيو، لحضور الألعاب الأولمبية، المقرر تنظيمها في الفترة بين 23 يوليوز الجاري و9 غشت المقبل، علامات استفهام، حول الجدوى من حضور بعض المسؤولين. وعبرت وفود رياضية عن استيائها منأكمل القراءة »
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