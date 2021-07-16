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حوادث

إحالة منتخب وموظفة على القضاء

منذ 24 ثانية
فوتا مبلغ رصيد وفاة موظفة لزوجها دون وكالة أو وثيقة إبراء الذمة أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتطوان، أخيرا، محاضر أبحاث تمهيدية لرئيس جماعة ترابية ضواحي المدينة، وموظفة بقباضة مارتيل، وزوج موظفة متوفاة، بجرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، إذ يشتبه تلاعبهم في تركة هالكة، دون الحصول على وكالةأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية
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