حوادث
الدعارة تطيح بـ 75 شخصا بفاس
أوقفت مصالح الأمن بفاس، 75 شخصا جلهم نساء، للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد ودعارة وتحريض عليهما وإعداد منازل للدعارة، في عمليات مختلفة همت دعارة الشارع والشقق المعدة لذلك، وباشرتها لمحاربة الجرائم الماسة بالأخلاق العامة وبناء على معلومات دقيقة توفرت لها. وحسب مصادر «الصباح»، من بين الموقوفين في هذه العملياتأكمل القراءة »
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