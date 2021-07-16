حوادث
إيقاف لص وكالة تأمين بآزرو
أوقفت عناصر أمنية تابعة لمفوضية الشرطة بأزرو، شابا ثلاثينيا، الثلاثاء الماضي، يشتبه في تورطه في سرقة وكالة تأمين وعيادة طبية، باستعمال الكسر بحي أحداف بشارع الحسن الثاني بالمدينة. وحسب مصادر عليمة، جاء إيقاف المتهم، بعد أن تناهى إلى علم السلطات الأمنية والمحلية، ليلة الاثنين الماضي، أن مقر وكالة للتأمين وعيادةأكمل القراءة »
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