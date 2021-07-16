fbpx
حوادث

حجز مخدرات بعلب الطماطم والزيتون

منذ 54 ثانية
حجزت العناصر الجمركية بميناء طنجة المتوسط، في عملية مشتركة أنجزتها نهاية الأسبوع الماضي بتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بفحص ومراقبة العرابات العابرة نحو أوربا، كمية من المخدرات وصل وزنها 104 كيلوغرامات من مادة «الشيرا»، وضبطتها معبأة بعلب الطماطم والزيتون المصبرة، كان صاحبها يستعد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه أحد الموانئأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 54 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى