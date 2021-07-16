حوادث
حجز مخدرات بعلب الطماطم والزيتون
حجزت العناصر الجمركية بميناء طنجة المتوسط، في عملية مشتركة أنجزتها نهاية الأسبوع الماضي بتنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بفحص ومراقبة العرابات العابرة نحو أوربا، كمية من المخدرات وصل وزنها 104 كيلوغرامات من مادة «الشيرا»، وضبطتها معبأة بعلب الطماطم والزيتون المصبرة، كان صاحبها يستعد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه أحد الموانئأكمل القراءة »
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