حوادث
الرصاص يلعلع ببرشيد
إصابة شرطي بجروح أثناء مقاومة عنيفة وشظايا تصيب مواطنين نقل شرطي مصاب بجروح في العنق، بمعية مواطنين، كانا قرب موقع لتدخل أمني استعمل فيه السلاح الوظيفي ببرشيد، الثلاثاء الماضي، إلى المستشفى لإسعافهم وتقديم العلاجات المستعجلة لهم. وأطلق الشرطي وهو مفتش شرطة ممتاز، أربع رصاصات، لإخماد هيجان شقيقين، يبلغان من العمرأكمل القراءة »
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