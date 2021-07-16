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لهبيل: الرقمنة رهان حاسم في تكوين المهندس
مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أكد أن مخطط الجيل الأخضر سيصبح رقميا أكد فريد لهبيل، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، أن المؤسسة نجحت في ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، خاصة في كل ما يتعلق بمهن التحول الرقمي. وأوضح لهبيل في حوار مع «الصباح» أن شركات ذات صيت كبير ورائدة فيأكمل القراءة »
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