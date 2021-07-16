fbpx
خاص

لهبيل: الرقمنة رهان حاسم في تكوين المهندس

منذ دقيقتين
مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية أكد أن مخطط الجيل الأخضر سيصبح رقميا أكد فريد لهبيل، مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، أن المؤسسة نجحت في ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل، خاصة في كل ما يتعلق بمهن التحول الرقمي. وأوضح لهبيل في حوار مع «الصباح» أن شركات ذات صيت كبير ورائدة فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى