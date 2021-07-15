الصباح الفني
“السهرة صباحي” تحتل “الطوندونس”
احتل “التريو” الذي جمع سعد لمجرد وصابر الرباعي والموزع المغربي نادر الخياط، المعروف بـ”ريدوان”، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على “يوتوب”، رغم مرور أيام على طرحه على قناة لمجرد الرسمية. وحققت الأغنية التي تحمل عنوان “السهرة صباحي”، نسب مشاهدة كبيرة، إذ شاهدها بعد 48 ساعة من طرحها أكثر من مليوني مشاهد،أكمل القراءة »
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