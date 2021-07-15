وطنية
العنصر: الداخلية لم تصدر لائحة الممنوعين
أعلن العديد من أعضاء المكتب السياسي استقالتهم من الحزب، بشكل لم يفاجئ قيادة “السنبلة”، بسبب الأطماع الانتخابية، وهو ما كشف عنه امحند العنصر في لقائه مع وكالة المغرب للأنباء، صباح أول أمس (الثلاثاء) بالرباط. وقال العنصر، ردا على أسئلة “الصباح”، بخصوص خلفيات وأسباب استقالة أربعة أعضاء من المكتب السياسي للحركةأكمل القراءة »
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