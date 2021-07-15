الرياضة
الحداد: الأزمة حرمتنا من الاستمتاع بالألقاب
مدافع الرجاء قال إنه يجهل مصيره مع الفريق وينتظر عرض المكتب قال إلياس الحداد، مدافع الرجاء، إن الأزمة المالية التي يجتازها الفريق، منذ مدة طويلة، حرمت جل اللاعبين من الاستمتاع بحلاوة الألقاب التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة. وكشف الحداد، في حوار مع «الصباح»، أن وضعه في الفريق يظل غامضا،أكمل القراءة »
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