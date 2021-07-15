الرياضة
العلوي يواصل “ريمونتادا” الزمامرة
المدرب الشاب قال إن الفوز هو الأهم في مباراة الفتح واصل نهضة الزمامرة انتفاضته بقيادة مدربه الشاب محمد العلوي الإسماعيلي، بفوزه على الفتح الرياضي بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما، عصر أول أمس (الثلاثاء)، على أرضية ملعب العربي الزاولي بالبيضاء، ضمن الدورة 27 لبطولة القسم الأول. وأحرز الهدف الوحيدأكمل القراءة »
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