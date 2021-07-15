ملف الصباح
ابنـي ضـاع
سعيد يحكي كيف عبثت الألعاب بحياة طفله وقلبتها رأسا على عقب لم يتخيل سعيد، أب لثلاثة أطفال، أن اقتناءه هاتفا ذكيا لابنه المراهق، من الأسباب التي ستجعله مدمنا على الأنترنت، يعيش معزولا في عالمه الخاص. ارتباط ابن سعيد، بهاتفه، كان مبالغا فيه، ورغم ذلك، لم يتدخل الأب، في الوقت المناسب،أكمل القراءة »
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