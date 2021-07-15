الأولى
الحبس لثلاثيني شهر بموظف بفاس
أدانت ابتدائية فاس، مساء الاثنين الماضي، ثلاثينيا شهر بموظفين إلكترونيا، ب6 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، لأجل “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والتشهير بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة هيأة منظمة وعدم استعمال الخوذة”. وقضت بأدائه 300 درهم غرامة لخرقه حالة الطوارئ الصحية بعدم ارتداء الكمامة الواقية، خلالأكمل القراءة »
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