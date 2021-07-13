المضيق- الفنيدق … حملات تحسيسية للحث على الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية بالشواطئ

تعرف شواطئ عمالة المضيق-الفنيدق، منذ نهاية الأسبوع المنصرم، حملات تحسيسية متواصلة لحث المواطنين والمواطنات على الالتزام التام بالإجراءات الصحية الاحترازية.

وتقوم فرق مكونة من ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني بجولات على طول الشواطئ الواقعة في نفوذ تراب عمالة المضيق الفنيدق والساحات والفضاءات العمومية لحث المواطنين والمواطنات على أهمية احترام التدابير الوقائية لاحتواء جائحة كوفيد 19، لاسيما ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي وتجنب الازدحام والتجمعات غير الضرورية.

كما تسهر هذه الفرق على فرض الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد بكافة الفضاءات العمومية المفتوحة للمواطنين، من قبيل المقاهي والمطاعم والمؤسسات الفندقية والمحلات التجارية بهدف تعزيز الوعي بالوقاية والحد من تفشي حالات كوفيد 19 بعمالة المضيق الفنيدق، التي تعتبر من بين أهم الوجهات السياحية الداخلية بالمغرب خلال فصل الصيف.

وتشكل هذه الحملات مناسبة لدعوة سكان المنطقة وزوارها خلال فصل الصيف لتوخي الحيطة والحذر والتقيد بشكل صارم بالتدابير الوقائية، لضمان سلامة المصطافين وتفادي انتكاسة الوضع الوبائي.

بالموازاة مع ذلك، تغتنم هذه الفرق المختلطة الجولات من أجل التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة ونظافة الشواطئ وجماليتها ورونقها وأهمية البيئة الساحلية.