الأولى
نهاية الجمع بين الحكومة والمدن !
الفصل بين رئاسة جماعة ترابية وعضوية مجلس النواب في 13 مدينة يحكم منها “بيجيدي” 12 صعبت مقتضيات القوانين الانتخابية الجديدة مأمورية الحصول على وضعية الجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجالس المدن الكبرى، بعد تأكد تخفيض عتبة منع العضوية المشتركة في البرلمان ورئاسة جماعة ترابية من 500 ألف نسمة إلى 300أكمل القراءة »
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